No último treino antes da folga nesta data Fifa, o Grêmio repassou uma notícia importante. Kannemann, que acusou desconforto muscular na quarta-feira (15), não teve lesão diagnosticada. Com isso, o zagueiro argentino deve ficar à disposição para o jogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 26.