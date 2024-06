Os abrigos de Porto Alegre acolheram mais de 17 mil pessoas afetadas pela enchente do Guaíba em maio de 1941. Em faculdades, escolas, clubes e outras entidades, famílias foram acolhidas. Os alagamentos na cidade começaram nas partes baixas no final de abril. No início de junho, 3,5 mil flagelados ainda estavam nos abrigos. A rede de solidariedade contou com voluntários e governo.