No final da década de 1960, Atlântida já era um importante balneário do Litoral Norte. A praia gaúcha atraía veranistas no Hotel Atlântico e nas casas e edifícios construídos perto do mar. Em vídeo da produtora Leopoldis-Som, de 1968, podemos ver a praia, o mirante (guarita dos guarda-vidas) e o hotel.