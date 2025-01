Qual é a tua praia: Dra. Rosângela indica destino "mais glamouroso" do Litoral Norte

A nosso convite, personalidades do Rio Grande do Sul irão contar onde gostam de estar no veraneio e por quê. Vale tudo.

A seguir, confira a escolha da Dra. Rosângela, personagem de humor interpretada pelo artista gaúcho Índio Behn.

Antes de seguir na leitura, anota aí: a doutora fará as últimas sessões do famoso espetáculo Gratiluz (baita sucesso de público, visto por 150 mil pessoas) no dia 13 de fevereiro, às 20h e às 22h, no Teatro da Amrigs, em Porto Alegre, e o especial será gravado. Ingressos aqui.

A escolha da Dra. Rosângela

Fenômeno nas redes sociais (com mais de 850 mil "gratilovers", como ela chama seus seguidores), sucesso na TV e hit nos palcos, Dra. Rosângela, a "terapeuta desfuncional e desmotivacional" do humorista gaúcho Índio Behn, não podia ficar de fora desta série. E é claro que a diva adepta da "yoga vegana" e do "Rivotril gluten free" só poderia ter escolhido um destino glamouroso: Imbeverlly Hills (mistura de Imbé com Beverlly Hills, lar de estrelas de Hollywood na Califórnia).

— Sou de Cachoeirinha e é lá que a gente se encontra. Imbé é tipo Cachoeirinha com praia — diz a doutora, influenciada por Índio.

É que o humorista cachoeirinhense praticamente cresceu lá, onde costumava passar as férias de verão na casa de uma tia, perto da Barra (onde desemboca o Rio Tramandaí).

— Minha mãe adorava pescar ali na ponte (que divide Imbé de Tramandaí) e no braço morto. A gente curtia ver os botos e os pescadores com a coca, uma grande peneira que eles passavam no canal. Não vi isso em nenhum outro lugar — conta o artista.

Em meados de 1990, Índio gostava de comer crepe e comprar doces com os vendedores que passavam de casa em casa. Ele segue frequentando a praia até hoje.

— É um lugar de memória afetiva — resume.

Sobre Imbé

Com 27 mil habitantes, o município de Imbé é o quarto mais populoso do Litoral Norte. Segundo dados do IBGE de 2022, a cidade foi a que registrou o maior crescimento entre as praias da região, com salto de 53% na população em 12 anos.

No passado, o município fazia parte do território de Tramandaí, até sua emancipação em 10 de abril de 1988. Segundo informações da prefeitura, a origem do nome da cidade vem de uma planta abundante na região, chamada capão imbé (Philodendron imbe).

Além da praia, Imbé conta com alguns locais que valem a visita. São eles: