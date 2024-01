Em 2024, o Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Mucin/UFRGS), localizado em Imbé, no Litoral Norte, convida o público a refletir sobre o processo de preparação por trás dos acervos expostos. Nos bastidores: o lado invisível dos museus busca evidenciar as diversas etapas às quais os visitantes não costumam ter acesso e mostrar que a construção da ciência não é tão simples quanto pode aparentar.