Livro resgata a história da Comunidade São José

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Igreja São José em 1929, após o altar ser concluído. Arquivo CJS / Divulgação

O lançamento do livro São José: Comunidade de Arte e Fé, de Renato Mendonça, ocorre nesta sexta-feira (13), a partir das 17h, no saguão da Igreja São José (Avenida Alberto Bins, 467 - Centro Histórico), em Porto Alegre.

Na ocasião, haverá uma sessão de autógrafos com o autor e a participação de Carolina Salazar, criadora do projeto gráfico. Os visitantes receberão gratuitamente um exemplar da obra e, também, poderão prestigiar a apresentação do Coro São José, com regência de Leandro Ludwig.

A publicação de 168 páginas é dividida em O Tempo, que narra como alemães e seus descendentes se organizaram em torno da Comunidade São José, e em O Templo, que se detém sobre a maior realização desse grupo, a construção da Igreja São José, em Porto Alegre. Nesta segunda parte, o protagonista é o arquiteto, pintor e desenhista José Lutzenberger (1882-1951), pai do ambientalista homônimo.

— Realizar um registro histórico é ajustar uma lente sobre um objeto: podemos fechar o foco, enquadrar só o nosso assunto, ou podemos abrir o campo e contextualizar a narrativa. Optamos pelo segundo caminho. São José: Comunidade de Arte e Fé descreve a afirmação do grupo de alemães católicos que se estabeleceu na Porto Alegre no final do século 19 e materializou sua fé em uma igreja que é destaque na arquitetura sacra brasileira, com ênfase para seu principal artífice, o artista plástico e arquiteto José Lutzenberger — conta Mendonça.

Assim, São José: Comunidade de Arte e Fé, que é uma iniciativa da diretoria da Comunidade São José, narra uma jornada que se iniciou há 200 anos, com a chegada dos primeiros colonos alemães ao Rio Grande do Sul.

Este caminhar teve passo importante em 1871, com a criação da Comunidade São José, em Porto Alegre, e que ganhou impulso com a fundação da Igreja São José há exatos cem anos. A narrativa histórica é acompanhada por material iconográfico de época e inclui um passeio comentado pelo templo religioso, com detalhes sobre seus vitrais, murais, estátuas e a arquitetura do prédio.