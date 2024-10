No Dia do Espumante Brasileiro, celebrado nesta terça-feira (22), a coluna faz três perguntas sobre a bebida a Eduardo Tocchetto, à frente da Vinícola Vita Eterna, em Pinto Bandeira, na Serra. A empresa foi eleita vinícola do ano, em 2024, no Guia Descorchados, o mais prestigiado do setor na América Latina.