Presente nas telas e nos livros, como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Vikings e Harry Potter, o hidromel é uma bebida alcoólica milenar feita a partir da fermentação do mel. No final de setembro, a Norseman, empresa gaúcha especializada no produto, foi premiada por suas criações no Brasil Beer Cup, realizado em Florianópolis (SC).