Além da tradicional corrida de cavalos, Grande Prêmio Bento Gonçalves terá arte e gastronomia

Com 115 anos de história, o Grande Prêmio Bento Gonçalves, promovido pelo Jockey Club do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está de volta. É a mais importante e tradicional corrida de cavalos da raça puro-sangue inglês do Brasil - e uma das festas mais badaladas do Hipódromo do Cristal (conhecida pela participação de mulheres com exuberantes chapéus).