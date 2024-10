Depois do estrago provocado pela enchente, o Cais Embarcadero, em Porto Alegre, reabrirá as portas em 12 de novembro e terá uma baita novidade, na prainha ao lado da Usina do Gasômetro: um beach bar de frente para o Guaíba, inspirado em espaços à beira-mar no Uruguai (em especial, Punta del Este) e em Florianópolis (SC).