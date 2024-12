Avião Alegre se despede da Capital com visitação gratuita

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Avião Alegre ficou estacionado ao lado do estádio Beira-Rio nos últimos meses.

Aberto à visitação desde o começo de agosto, ao lado do estádio Beira-Rio, o Avião Alegre está prestes a decolar — figurativamente, pois não voa mais — para novos destinos . A atração receberá os seus últimos visitantes nesta quinta (12) e sexta-feira (13), das 19h às 23h.

Antes de deixar a Capital, porém, a aeronave oferecerá ao público visitação e apresentações de artistas de forma gratuita , com visitação de 30 minutos — na quinta, a atração será o DJ Cabeção e, na sexta, no encerramento, o convidado é o Mágico Lucas.

A organização do evento, porém, sugere aos os visitantes que puderem que contribuam com material escolar, pois haverá uma campanha de arrecadação com destinação para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.