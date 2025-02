Liverpoa Beatle Band recria último show dos Beatles no terraço Casa de Cultura Mario Quintana

A Liverpoa Beatle Band retorna ao terraço da Casa de Cultura Mario Quintana para uma homenagem ao lendário Rooftop Concert, a última apresentação dos Beatles com todos os integrantes juntos. O evento ocorre nesta quarta-feira (19), às 18h30min, no Jardim Lutzenberger, com entrada gratuita. Em caso de chuva, o evento será transferido.

Em 30 de janeiro de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr surpreenderam o mundo ao fazer um show no topo do edifício da Apple Corps (empresa multimídia formada pela banda), em Londres, para realizar o seu último concerto juntos. Até os dias de hoje, a apresentação segue como um dos momentos mais icônicos da música mundial.

No ano passado, a Liverpoa subiu ao Jardim Lutzenberger pela primeira vez para recriar a performance e celebrar os 55 anos do evento. Deu tão certo que a ação fez o jardim e os corredores do espaço lotarem. A vizinhança também apreciou o show pelas janelas dos edifícios vizinhos.

Com o sucesso da primeira edição, os integrantes Vinícius Bühler (John Lennon), Jerônimo Silvello (Paul McCartney), Ariel Teixeira (George Harrison) e Lucas Bertolini (Ringo Starr) prometem repetir a homenagem, revivendo a energia do Rooftop Concert em sua versão porto-alegrense, no coração da Capital.

O show contará ainda com a participação especial do tecladista Rafael Petrucci (Billy Preston), recriando a atmosfera do espetáculo original.

— A recepção do público no ano passado foi incrível, então decidimos repetir a dose. O Jardim Lutzenberger é um local simbólico de Porto Alegre e traz todo o clima especial que essa homenagem merece — destaca o baixista Jerônimo Silvello.

Serviço

O que: Liverpoa Beatle Band recria o último show dos Beatles

nesta quarta (19), às 18h30min (em caso de chuva, o evento será transferido)

Casa de Cultura Mário Quintana

entrada gratuita

entrada gratuita Mais informações pelo Instagram @bandaliverpoa