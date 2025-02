Com telão à beira de lago, Mátria Parque de Flores terá sessões de cinema ao ar livre

Telão será montado junto a esse local incrível. Leonardo Ribeiro / Divulgação

Já imaginou assistir a um filme num telão à beira de um lago, em meio a uma paisagem cheia de flores? Com 30 jardins (10 milhões de plantas e 300 espécies), o Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, terá um dia dedicado ao cinema no próximo sábado (22).

O evento - uma novidade no local - terá a primeira sessão às 18h, voltada ao público infantil, com a exibição, em telão de LED ao ar livre, do filme Divertidamente 2, sucesso nas bilheterias em 2024.

A segunda sessão, às 20h30min, trará De Repente Família, um drama que aborda os desafios e alegrias da adoção.

— É um evento para a família e para reverenciar o cinema que está trazendo tanta alegria e reconhecimento ao Brasil — diz a diretora Ithyara Piazza.

Os ingressos são limitados e estão disponíveis no primeiro lote pelo valor de R$ 100 para adultos. Em comemoração ao Dia da Amizade, na compra de um ingresso, o segundo é cortesia. Para crianças, o valor promocional é de R$ 39,90.

Com ingresso do Cine Mátria em mãos, o público pode chegar a partir das 15h e aproveitar para conhecer o parque antes do evento.

O dia de cinema contará com um cardápio especial: entre as opções, estarão fondue no palito de morango e uva, crepes doces e salgados, espetinhos de xixo e hambúrgueres artesanais, além de bebidas variadas.

Há ainda o piquenique VIP, que inclui ingressos, mantas e almofadas para o evento.

Serviço