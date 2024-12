Livro de Celso Gutfreind e Armindo Trevisan celebra a amizade

Porém, parte destes documentos históricos ficaram no meio dos milhares livros de Trevisan que precisaram ser retirados de sua casa e trancados em um container, por conta de um problema respiratório do autor. Encontrar estes papéis, então, tornou-se uma missão dificílima .

Assim, com resgate de poemas antigos e novos criados pelo autor, bem como e-mails trocados entre eles, Gutfriend pôde assinar, ao lado do seu amigo e ídolo, o livro O Elogio do Encontro (Editora Figura de Linguagem, 132 páginas). A capa conta com uma ilustração da artista Clara Pechansky.