Uma propriedade do fim do século 19, com fogo de chão, comida campeira, parrilla farta e música regional de qualidade, se consolida como reduto do gauchismo urbano na zona sul da Capital. O Rancho Tabacaray, nas terras que pertenceram a Vicente Monteggia, um dos precursores do bairro Vila Nova, é um oásis no concreto duro e cinza da cidade.