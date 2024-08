Você sabia que Porto Alegre foi a primeira capital brasileira a ter uma feira ecológica? A novidade surgiu em 1989, ao lado do Parque da Redenção, no Bom Fim, e se espalhou pela cidade. Hoje, são pelo menos oito iniciativas do tipo listadas pela prefeitura, entre elas a do Menino Deus, que acaba de completar 30 anos.