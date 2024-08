Os LPs viraram febre e venderam milhares de cópias mundo afora. Depois, caíram em desuso e até deixaram de ser produzidos. Parecia o fim. Que nada! Nos últimos anos, a paixão pelos velhos "bolachões", ícones da cultura pop, voltou com tudo. E ela — a Toca do Disco — segue firme no coração do Bom Fim, em Porto Alegre.