Cinco anos depois, a Feira do Azeite Gaúcho, realizada em dois sábados por mês no espaço da Secretaria Estadual da Agricultura, em Porto Alegre, celebra neste o seu aniversário. Além da tradicional venda de rótulos de azeite oliva extravirgem produzidos no Rio Grande do Sul, música e bolo marcarão a comemoração.