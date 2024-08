No 4º Distrito de Porto Alegre, há um lugar “quase secreto” — ou, ao menos, ainda desconhecido da maioria — que merece ser visto e visitado. É uma mistura de ateliê e galeria de arte, em cima de uma antiga oficina mecânica, cheia de jipes Toyota. Lá, o tempo parece ter outro ritmo, as cores e as formas saltam aos olhos e o pink predomina.