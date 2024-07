A Banca 40, um dos pontos mais tradicionais e queridos do Mercado Público de Porto Alegre, acaba de reabrir as portas. Famoso pela salada de fruta com nata e outras delícias, o negócio voltou a operar neste sábado (27), depois de 85 dias de parada forçada pela enchente. É mais uma boa notícia para a cidade.