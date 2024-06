Dois dias antes da maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, a Baden Torrefação de Cafés foi inaugurada no segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre. Mal chegou a operar. Mais de um mês depois, a loja finalmente foi reaberta, com uma missão especial: distribuir café de graça para quem trabalha na limpeza e recuperação do prédio.