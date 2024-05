Meu fornecedor de erva-mate, Adão Pacheco, já sabe: quando entro na Banca 33, ele prepara uma mistura de defumada pura-folha (30%) com moída fina tradicional (70%), bem verdinha. Perto dali, no café, os atendentes me chamam pelo nome. Lá, sou a Juliana. Não sei se sabem que escrevo para um jornal, mas sempre dão "bom dia". Adoro o capuccino deles, acompanhado da baguete com mortadela.