Em abril, escrevi aqui sobre um cavalo de brinquedo gigante que havia sido instalado na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Era um símbolo da imigração alemã e italiana no sul do Brasil, tema da exposição "Artefatos do Sul", em cartaz do Farol Santander. Como o cavalo Caramelo, que ficou famoso no Brasil inteiro ao ser salvo da enchente, o singelo cavalinho de madeira também foi resgatado.