Parceiros em mais de cem resgates durante a enchente no Guaíba, os velejadores gaúchos Kadu Bergenthal, Vilnei Goldmeier e Edgar Oppitz irão navegar pelas águas gélidas do Mar do Norte, em Hankø, na Noruega. Com o barco Ico-Pró Alumínio Vitares, o trio do clube Veleiros do Sul vai defender o título mundial na categoria soling, que conta com três velejadores por embarcação.