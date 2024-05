Conhecido pelo trabalho com pessoas com deficiência (PCDs) em Porto Alegre, o Instituto Social Pertence fechou uma parceria inédita com a plataforma Airbnb para ajudar atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Especializada em aluguéis de temporada, a empresa doou US$50 mil em vouchers para a acomodação de famílias atípicas.