Terminou em diálogo a controvérsia que opôs os dois principais templos católicos da Capital ao roteiro "Porto Alegre Mal-Assombrada", walking tour digno dos mais famosos passeios guiados do mundo. No início tarde desta sexta-feira (15), o padre Lucas Matheus Mendes, jovem pároco à frente da Basílica Nossa Senhora das Dores, recebeu os criadores do projeto para uma conversa.