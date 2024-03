A gente não cansa de aprender coisas novas. Pois lá vou de novo por esse caminho, junto de um timaço de profissionais. Nesta semana, me tornei apresentadora, ao lado do um amigo e colega que admiro muito, o Paulo Germano (PG), do Perimetral Podcast, um programa de áudio e vídeo que fala de Porto Alegre - cidade que adotei como lar há 26 anos.