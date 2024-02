O templo da boemia que marcou a vida social de Porto Alegre nas décadas de 1960 e 70 vai reabrir as portas no velho casarão de número 936 da Avenida Independência. Com inauguração prevista para o segundo semestre, o lendário Encouraçado Butikin, por onde passaram nomes como Elis Regina, Vinicius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque, Dorival Caymmi e tantas outras estrelas, ganhará uma versão contemporânea.