O Paleta Atlântida 2024 - que levará três quilômetros de churrasqueiras à beira da praia em Xangri-lá, no próximo sábado (27) - vai acabar (e começar) em pizza. Neste ano, além do tradicional assado (de todas formas e sabores), o evento contará com o forno de 2,5 toneladas do pizzaiolo Peterson Secco - que o chef chama de "O Brabo".