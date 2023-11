Sou gremista e também sou “team Suárez”. Luisito tem feito milagres no Grêmio, com os pés e com os bons exemplos. Não é apenas habilidoso no trato da bola: é um cara legal. Considerando o cenário futebolístico atual, isso é um feito e tanto. Luis Suárez mereceu as homenagens desta semana na Assembleia e na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e reagiu como um gentleman aos… inconvenientes. Isso mesmo.