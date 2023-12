O grupo contrário à prorrogação do contrato de pedágio da Ecosul, no Sul o Estado, ganhou a adesão da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Deputados já haviam se posicionado negativamente às intenções da concessionária, que pretende ampliar até 2041 sua atuação na conservação de parte da BR-116 e da BR-392.