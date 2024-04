O uso de nomes de "laranjas" para justificar gastos é procedimento clássico da lavagem de dinheiro, no Brasil e no mundo. Outro estratagema muito conhecido é a nominação de endereços de empresas que não existem, mas que por falta de fiscalização são beneficiadas por isenções governamentais diversas. Pois uma fraude revelada pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI), dias atrás, consegue unir os dois tipos de estratégias criminosas. O jornalista Giovani Grizotti percorreu alguns Estados e demonstrou que o programa governamental Farmácia Popular (que distribui remédios gratuitamente ou por valores reduzidos a 22 milhões de brasileiros) está sendo minado por esquemas de desvio do dinheiro público.