Como a variação cambial e a cheia impactaram a inflação do agro no RS

Depois de andar boa parte do ano de lado, o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) fechou julho com “forte alta”, de 2%, na comparação com o mês imediatamente anterior, aponta o relatório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul). Responsável pelo levantamento mensal, a economista Danielle Guimarães explica por que se entende que esse aumento foi mais expressivo: