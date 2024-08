Catástrofe climática do RS fez crescimento da produção e da exportação de frango do país ser revisada 

A tragédia climática que arrasou o Rio Grande do Sul trouxe efeitos também sobre as projeções da indústria de aves do país para este ano. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que tanto o crescimento da produção quanto o da exportação foram revisados em razão da cheia, que não comprometeu, mas limitou esse avanço. O volume estimado agora, de até 15,1 milhões de toneladas, é 1,8% maior do que o registrado em 2023, e os embarques previstos, de até 5,25 milhões de toneladas, um avanço de 2,2%.