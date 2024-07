Como RS conseguiu reverter alcance da suspensão das exportações de frango após foco de Newcastle

Foi com uma combinação de agilidade, transparência e segurança que o Brasil e o Rio Grande do Sul conseguiram, em pouco mais de uma semana, reverter efeitos trazidos pela confirmação de um foco da doença de Newcastle. Como o da autossuspensão das exportações determinada pelo Ministério da Agricultura, de forma preventiva. Uma circular publicada na noite de quarta-feira (24) estabelece que a medida passa a valer apenas para a chamada zona de restrição (área no entorno de até 10 quilômetros do caso).