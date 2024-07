O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) reduziu a abrangência da área de emergência zoossanitária decorrente da identificação de um caso de doença de Newcastle em criadouro no município de Anta Gorda, no Vale do Taquari. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (24) e publicada em edição extra do Diário Oficial da União.