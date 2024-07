A escolha que pode gerar uma diferença de R$ 2,28 mil por hectare para o produtor de soja

Pequena no tamanho, a semente pode fazer uma grande diferença no bolso do produtor, reforça o Ensaio de Cultivares em Rede (ECR) da soja, apresentado nesta terça-feira (30) pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) e a Fundação Pró-Sementes. A pesquisa analisou o desempenho de 35 cultivares do grão na safra 2023/2024, em 12 localidades, de três microrregiões do Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, 19 sacas separam o maior e o menor rendimento, o que representa R$ 2,28 mil por hectare, a mais ou menos, dependendo da escolha (veja quadro abaixo).