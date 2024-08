Proposta para desnegativar produtores gaúchos afetados pela catástrofe climática está nas mãos do Congresso

A proposta para mudar a lei orçamentária, a fim de "desnegativar" produtores do Estado impactados pela catástrofe climática, está agora nas mãos do Congresso. O texto protocolado pelo Executivo federal precisa ser validado por Câmara e Senado. A agilidade na apreciação vai depender dos acordos e das costuras a serem feitas com o parlamento. Há pressa na aprovação, porque a medida tem como principal efeito prático evitar restrições futuras de acesso ao crédito. Ou seja, permite que se possam buscar recursos para fazer a próxima safra.