Ministro diz que decreto com regras da renegociação de financiamentos de produtores do RS sai entre hoje e amanhã

O decreto federal com a regulamentação da medida provisória que renegocia os financiamentos de produtores do Rio Grande do Sul afetados pela catástrofe climática deve sair entre esta terça-feira (6) e quarta-feira (7). Essa foi a sinalização dada pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, na abertura do Salão Internacional da Proteína Animal (Siavs), em São Paulo.