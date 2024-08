Medida de renegociação de dívidas sai, mas recebe críticas do setor

Esperada com expectativa por produtores do Rio Grande do Sul, a medida provisória que trata da renegociação de financiamentos está longe de colocar um ponto final no tema. O texto publicado em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira (31) abre a possibilidade de desconto nos financiamentos para produtores com perdas em duas faixas: iguais ou superiores a 30% e iguais ou superiores a 60%. Vale para parcelas contratadas até 15 de abril deste ano e com vencimento entre 1º de maio e 31 de dezembro. Pode ser buscado por agricultores de municípios com decreto de calamidade ou emergência reconhecidos pelo governo até 31/07.