Como o setor avalia o decreto com regras para descontos a produtores do RS afetados por catástrofe  

Saiu nesta terça-feira (13) o decreto com as condições e o tamanho dos descontos para os financiamentos de produtores do Rio Grande do Sul atingidos pela catástrofe climática. O documento sai dois dias antes do prazo final da prorrogação das parcelas por vencer. Estão elegíveis para a busca do subsídio agricultores com contratos de linhas de custeio e de investimento de juro controlado (ou seja, com taxa definida e com subvenção) e sem o Proagro ou o seguro rural.