Governo chama senadores do RS para discutir medida provisória sobre financiamentos rurais

Uma reunião prevista para esta quarta (17) pode trazer um desfecho para a preocupação dos produtores gaúchos em relação aos financiamentos rurais por vencer – e temporariamente prorrogados em razão da catástrofe climática de maio. No encontro que deve reunir os três senadores do Rio Grande do Sul e os ministros da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, a ideia é colocar à mesa uma proposta de medida provisória (MP) do governo para tratar do tema.