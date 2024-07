Produtores gaúchos preocupados com os efeitos das perdas acarretadas pela catástrofe climática fizeram do município de Cachoeira do Sul, na região central do Estado, um grande palco de reivindicação. Coordenada pelo Movimento SOS AGRO RS, a mobilização tinha entre os objetivos o de cobrar medidas urgentes de apoio. Do ato, que se estendeu o dia todo, saiu uma ata que será entregue às autoridades.