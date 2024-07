Para que o Plano Safra familiar tenha futuro no RS, é preciso resolver o passado 

O governo já havia deixado claro que medidas de socorro aos produtores do Rio Grande do Sul seriam anunciadas depois do Plano Safra — que saiu com a vigência do ciclo 2024/2025 já em andamento. Ainda assim, e apesar das avaliações positivas sobre as condições apresentadas, a preocupação com o acesso a esses recursos por agricultores gaúchos é legítima, visto que as parcelas do pacote passado foram, até o momento, apenas prorrogadas. Se por ventura não houver renegociação ou anistia, como pede esse segmento específico, isso pode deixá-los fora do sistema oficial de crédito.