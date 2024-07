Entrevista na Gaúcha Notícia

Mesmo com a desistência da importação de arroz, Pretto diz que "preço caiu 6%", após leilão que foi cancelado

Durante a enchente de maio, o governo chegou a realizar um pregão para trazer o cereal do Exterior. Nesta quarta-feira, o governo admitiu proposta do setor produtivo e suspendeu o lançamento de nova concorrência. O presidente da Conab afirma "que vai trabalhar com os arrozeiros" para evitar a alta de preços e o desabastecimento no Estado

03/07/2024 - 11h18min Atualizada em 03/07/2024 - 11h52min