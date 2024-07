A tendência que deve se confirmar no Plano Safra

Sem receitas extras que justifiquem uma mudança de panorama nesta quarta-feira (02), o pacote do Plano Safra 2024/2025 que será divulgado promete confirmar uma tendência dos últimos 11 anos. No montante de recursos apresentado, a maior cifra deverá ser de financiamentos com os chamados juros livres, ou seja, que não têm taxas determinadas e não contam com participação financeira do governo federal. E o que isso quer dizer? Apenas que é preciso entender os números que compõem o pacote.