A redução de área de lavouras protegidas contra intempéries foi verificada em todo o país, mas teve um percentual maior no Rio Grande do Sul em relação à média nacional. Os 6,25 milhões de hectares com o Programa de Subvenção do Seguro Rural no Brasil em 2023 representam um recuo de 12,21% sobre o ano anterior. No Estado, a queda foi de 27,81%. Há diminuição também em outros indicadores. O alcance da ferramenta tem relação com os valores disponibilizados para a subvenção, que vêm encolhendo.