A Cooperativa Habitacional da Agricultura Familiar (Coohaf) deu início nesta quarta-feira (22) ao cadastro junto à Caixa Econômica Federal para acessar os recursos para habitação disponibilizados pelo governo federal a produtores afetados pelas enchentes registrados no Estado no começo de setembro. Conforme Juarez Cândido, presidente da cooperativa, foram encaminhados 106 pedidos de agricultores dos municípios de Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Muçum, Roca Sales, São Valentim do Sul e Santa Tereza.