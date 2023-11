Marcada para a próxima sexta-feira (01), a cerimônia de abertura oficial da colheita de tabaco no Rio Grande do Sul foi cancelada. Por meio de nota, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) e a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) comunicaram que houve comum acordo entre as partes e a Secretaria da Agricultura. No texto conjunto, não há, no entanto, menção sobre os motivos para a não realização do evento. A definição sai apenas quatro dias depois da obtenção de liminar que suspende os efeitos da lei estadual sobre o local de classificação do produto, em ação movida pela indústria. O processo — e a medida cautelar— foi recebido com surpresa pelos produtores, já que a legislação foi aprovada em janeiro deste ano.