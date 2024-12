Será revogado decreto que passaria a cobrar ICMS de hortigranjeiros e ovos no RS

Decreto que implementaria a cobrança do imposto a partir de janeiro será revogado.

Será mantida a isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS ) para hortifrutigranjeiros (frutas, legumes e verduras) e ovos. A dúvida de supermercadistas foi repassada pela coluna ao chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e ao secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Ambos garantiram a continuidade do benefício para os alimentos.

Neves explicou que será revogado o decreto que implementaria a cobrança do imposto a partir de janeiro. A publicação deve ocorrer nos próximos dias. A cobrança do imposto em 2025 foi prevista ainda quando o governo gaúcho buscava aumentar o ICMS. Na ocasião, passaria a se aplicar o tributo em diversos itens em 2024, mas hortis e ovos ficariam para 2025. Logo após a enchente, recuou. Agora, não se discute elevar ICMS, pois a suspensão da dívida com a União trouxe um grande fôlego financeiro ao Estado.